إياد نصار: مهرجان المزاريطة بذل فيه مجهود كبير جدا

حل الفنان إياد نصار، ضيفا علي الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء دى إم سى، والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن أحدث أعماله الفنية ومشاركته في مهرجان المزاريطة بمسلسل الكبير أوي.

وقال نصار خلال حواره بالبرنامج،:" مهرجان المزاريطة بذل فيه مجهود كبير جدا، وأنا عمرى ما عملت موقف زى اللى عملته مع هجرس في مهرجان المزاريطة واعتقد انى شخص لطيف، وحصل معايا إن في إعلامية كانت بتسألنى على عمل ما اتفرجتش عليه.

وعن حياته الشخصية وما الوظيفة التي كان من الممكن أن يشغلها لو لم يكن ممثلا، قال نصار،:" لو لم أكن ممثلا ولو بعيد عن الحقل الفني كنت هشتغل في العقارات والبناء والحاجات دى، متابعا:" كان من الممكن أن أكون مؤلفا".