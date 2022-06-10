إياد نصار: تجسيدي شخصية حسن البنا ساهم في نضوجي الفني

حل الفنان إياد نصار، ضيفا علي الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء دى إم سى، والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن أحدث أعماله الفنية ومشاركته في مهرجان المزاريطة بمسلسل الكبير أوي.

وقال اياد نصار:" عندما اختارنى المرحوم وحيد حامد في "الجماعة" في دور حسن البنا ساهم في عملية النضوج الفني بالنسبة لي ، أكيد لم أصل إلى المرحلة التي أتمناها ولكن مهم جدا من يلتفون حولك في رحلتك".

وعن حياته الشخصية وما الوظيفة التي كان من الممكن أن يشغلها لو لم يكن ممثلا، قال نصار،:" لو لم أكن ممثلا ولو بعيد عن الحقل الفني كنت هشتغل في العقارات والبناء والحاجات دى، متابعا:" كان من الممكن أن أكون مؤلفا".