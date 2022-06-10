سيد معوض: صلاح محظوظ بعدم تواجده بمباراة إثيوبيا لأنه كان سيتحمل الهزيمة

أشاد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بالمستويات التي يقدمها محمد صلاح على المستوى العالمي مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة،صلاح طموحه بيتجدد كل سنة، أتمنى أن يتخذه اللاعبين المصريين مثل أعلى لهم بالأفعال وليس الأقوال، ويستثمرون في أنفسهم وتطوير عقليتهم.

وأكمل معوض، صلاح كل يوم يسعى للتطور، أنظروا للحالة الجسدية له في الوقت الحالي وقارنوه وقتما كان لاعبًا في روما أو تشيلسي.



وأوضح معوض، صلاح طور إنهاؤه للفرص أمام المرمى، عندما كان لاعبًا في روما كان يهدر الكثير من الفرص للتسجيل.



وأتم معوض، صلاح محظوظ بعدم تواجده في مباراة إثيوبيا لأنه كان سيتحمل الهزيمة.