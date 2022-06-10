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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد وفاته صباح اليوم.. محطات بحياة وزير التجارة والصناعة الأسبق عمرو نصار

صدى البلد

وفاة المهندس "عمرو نصار" وزير التجارة والصناعة السابق عن عمر يناهز 61 عاما في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكان "نصار" واحدا من أهم رموز الصناعة في مصر والذي شغل الكثير من المناصب الرسمية والخاصة والتي أهلته لتولي حقيبة من أهم الحقائب الاقتصادية في مصر وهي حقيبة "الصناعة والتجارة ".

وولد عمرو نصار في محافظة القاهرة فى 28 أكتوبر عام 1961، ودرس بمدرسة الجزيرة للغات وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1985.

شغل "نصار" منصب نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمدة 6 سنوات أي 3 دورات متتالية من 2008 إلى 2014

وكان على رأس الصناع الذين ساهموا في تصدير الأتوبيسات المصرية لإنجلترا.

كما شغل المهندس عمرو نصار منصب الأمين العام للمجلس التصديرى للسلع الهندسية منذ يناير 2012 وحتى قرار ترشيحه لشغل منصب وزير التجارة والصناعة ، و عمل نصار كمستشار تنفيذى لمجموعة "MCV " إحدى كبرى الشركات الرائدة فى صناعة السيارات.

وساهم وزير التجارة والصناعة الجديد فى تطوير وهيكلة المؤسسات الصناعية والتجارية على مدار عدة سنوات،وذلك من خلال انتخابه عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصرية.

وقام نصار خلال تولية الحقيبة الوزارية للتجارة والصناعه بافتتاح عدد من المشروعات القومية التي بدأها " طارق قابيل" وزير التجارة والصناعه السابق له  مثل "مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، ومدينة دمياط الجديدة للأثاث" بالإضافة إلى استكمال ملف «المصانع الصغيرة والمتوسطة» 

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