إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص وإصلاح ماسورة مياه بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب بمحافظة الإسكندرية حملة مكبرة على الأعمال المخالفة، بناءً علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بلتصدي بحزم وقوة وعدم التهاون في مواجهه اي مخالفه.

وبالمرور الميداني بنطاق الحي تبين وجود أعمال مخالفة بدون ترخيص بمحل بشارع الناصريه بكوم الشقافه، وعلي الفور تم ايقاف الأعمال المخالفه في حينه والتحفظ علي الادوات المستخدمة وتم واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفات.

وجاء ذلك بوجود إشغال الطريق بالحي، وما زالت الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط والتصدي للمخالفات.

وفي سياق متصل، اهتماماً من المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمستوي جوده خدمات المرافق المقدمه للمواطنين، كلفت شعبان اداره المتابعه الميدانية بمتابعه قيام شركه المياه هندسه مياه القباري باعمال إصلاح كسر ماسوره مياه بقطر ١٠٠٠ مللي أمام بوابه أكسون موبيل بمنطقة نجع أسو.