لورديانا ترد على شائعات مقتلها: خلاص أنا تعبت

خرجت الراقصة البرازيلية لورديانا عن صمتها بعد انتشار اخبار لمقتلها خلال الساعات الماضية .

وكتبت لورديانا عبر خاصية ستوري إنستجرام : «توقفوا عن ذلك من فضلكم، كل شهر وسائل الاعلام تنقل وتروج لأخبار كاذبة، خلاص أنا تعبت، بجانب أني فنانة وشخصية عامة فأنا انسان».



لورديانا على انستجرام:

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لورديانا وهى تلتقط سيلفي بإطلالة كاجوال مرتدية “توب” باللون الأسود وبنطال جينز ابيض، وتركت شعرها الاسود الطويل منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

يذكر أن الراقصة لورديانا البرازيلية كشفت أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر من 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة:"كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجون لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".

وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.