عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لورديانا ترد على شائعات مقتلها: خلاص أنا تعبت

لورديانا
لورديانا

خرجت الراقصة البرازيلية لورديانا عن صمتها بعد انتشار اخبار لمقتلها خلال الساعات الماضية .

وكتبت لورديانا عبر خاصية ستوري إنستجرام : «توقفوا عن ذلك من فضلكم، كل شهر وسائل الاعلام تنقل وتروج لأخبار كاذبة، خلاص أنا تعبت، بجانب أني فنانة وشخصية عامة فأنا انسان».


لورديانا على انستجرام:

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لورديانا وهى تلتقط سيلفي بإطلالة كاجوال مرتدية “توب” باللون الأسود وبنطال جينز ابيض، وتركت شعرها الاسود الطويل منسدلا على كتفيها،  واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

يذكر أن الراقصة لورديانا البرازيلية كشفت أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر من 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة:"كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجون لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".

وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.

لورديانا الراقصة البرازيلية لورديانا لورديانا على انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-6-2022.. تعرف عليها

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

موضوعات متعلقة

نيكول سابا: حذفت كليبي الجديد سمك القرش صار فيه مشكلة صغيرة عم نحلها

ميرنا نورالدين: أتمنى المشاركة بفيلم في أحد المهرجانات ليكون حضوري مهمًا.. فيديو

محمد رمضان وحماقي ومنير .. تعرف على خريطة الحفلات في الأيام المقبلة

تحذير قانوني.. أول تحرك من ياسمين عبد العزيز تجاه شقيقها بعد الأزمة

فرح يوسف: الفن مش حرام والله يوفقكم بحياتكم.. تفاصيل

إليسا وسعد لمجرد يحيان حفلا غنائيا في موسم جدة

موعد ومكان جنازة وعزاء والد المطرب رامي عياش

وفاة والد المطرب رامي عياش بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

جدري القرود في إسرائيل.. تسجيل رابع إصابة

الأزهر يقدم 6 نصائح لحماية الأطفال من الفواحش المنكرة

البحوث الفلكية: مصر لم تتأثر بزلزال قبرص

كان نفسه يساعد والده.. عودة طفل لأسرته بعد غياب 10 أشهر بسوهاج

لورديانا ترد على شائعات مقتلها: خلاص أنا تعبت

ننشر ضوابط تحديد الضريبة المستحقة في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقول أكلنا كل دة؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

فيديو

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ