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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة سيلفي.. لورديانا تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

لورديانا
لورديانا

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لورديانا وهى تلتقط سيلفي بإطلالة كاجوال مرتدية “توب” باللون الأسود وبنطال جينز ابيض، وتركت شعرها الاسود الطويل منسدلا على كتفيها،  واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

يذكر أن الراقصة لورديانا البرازيلية كشفت أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر من 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة:"كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجون لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا". 

وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.

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إطلالة كاجوال الراقصة البرازيلية لورديانا اللون الاسود اطلالة

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