بتاخد مصروف 3 آلاف جنيه في الأسبوع.. قصة يارا دلوعة بابي

تصدرت فتاة تدعي يارا وزوجها عمر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد نشرهما عدة فيديوهات علي صفحاتهما الخاصة بمواقع التواصل، ونالت الفيديوهات اعجاب البعض، وانتقدهم البعض الآخر.

والتي قالت “ هي الناس اللي بتتريق عليا، انا مش شايفة اي سبب يخليهم يتريقوا عليا، هي دي حقيقتي، انا معاملتي مع عمر جوزي أن هو بابي”.

شاهد الفيديو:

واضافت يارا “ من زمان وانا بقوله بابي لأن بابي متوفي و هو معوضلي الجزء ده من حياتي، و ده خلي الناس تستغرب”.

وعلق عمر “مش عايز الموضوع يتشاف بإستفزاز، ليه متاخدوش الموضوع هزار ، و ده طبيعي لان اي بنت بتطلب من باباها اللي هي عايزاه ، وهي بتطلب مني”.