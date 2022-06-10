بـ ملابس الإحرام .. محمد نجيب لاعب الأهلي السابق أمام الكعبة

نشر محمد نجيب لاعب الأهلى السابق والجونة الحالي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة خلال أداء مناسك العمرة.

وظهر لاعب الجونة مرتديا الإزار والرداء داخل الحرم المكى معلقا على الصورة قائلا "الحمد لله ".





خسر فريق الجونة من نظيره أهلي جدة السعودي وديًا بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين امس الخميس، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، في بروفة تحضيرية جديدة للفريق الساحلي استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز، والذى يعود عقب نهاية فترة التوقف الدولي منتصف الشهر الجاري.

