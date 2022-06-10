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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المشكلة في البخاخ | دراسات تفتح أبوابًا لـ علاج مرض الربو الحاد

مرض بالصدر
مرض بالصدر

يشتكي معظم مرضى الربو الحاد بأن البخاخ لم يعد يجدي نفعا مع الربو وعبارات مخيفة يكررها المصابون بالربو الحاد؛ وعلماء من جامعة روتجرز يعتقدون أنهم وجدوا الحل حسب موقع " نيو اتلس"  .

عرضت قناة العربية تقريرا عن الدراسة التي إستهدفت الدواء و الباحثون وجدوا أن مكون ستيرويد  يقلل الفاعلية وفريق البحث جمع عينات من الخلايا الظاهرية "BEAs"؛  التي تبطن المجاري الهوائية وأجروا تحليلا جينيا لها ؛ وظهرت نتائج التحليل فوجد مواد يفرزها  "السيترويد"  تمنع فاعلية الأدوية .

علاج مرض الربو الحاد

وعلق مؤلف الدراسة رينولد بانيتري جونيور : اعتقد أن هذه الإستجابه تفسر سبب عدم إستجابه مرض الربو الحاد لهذا للعلاج التقليدي .

بعد تحديد المشكلة ابتكر فريق البحث حلا آخر في الاختبارات على الفئران بحجب المواد فزادت فاعلية الأدوية  هذه الدراسات تفتح المسارات لعلاج مرض الربو الحاد .

الربو جامعة روتجرز الأدوية دراسات جونيور السيترويد

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