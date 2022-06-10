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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في فك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني

صدى البلد

أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة، استعداد فرنسا للمشاركة في عملية تتيح رفع الحصار عن ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا وتصدير الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها.

 

وقال مستشار رئاسي: "نحن في تصرف الأطراف لبلورة عملية تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا في شكل آمن، أي تمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر"، حسب وكالة "فرانس برس".

 

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نظيره الروسي فلاديمير بوتين قرارا أمميا لإنهاء حصار ميناء أوديسا، داعيا إلى رفع الحصار عنها.

 

وخلال محادثة هاتفية بين الزعيمين، قال ماكرون إنه قدم عرضا إلى بوتين لصياغة قرار لمجلس الأمن يوفر إطاراً للإفراج عن الحبوب من الموانئ البحرية الأوكرانية المحظورة.

 

وتعتبر أوكرانيا  أن أزمة الغذاء العالمية سببها احتجاز روسيا 22 مليون طن في موانئها، بينما نفت موسكو الأمر مراراً وتكراراً محملة العقوبات الغربية المفروضة عليها مسؤولية تلك الأزمة.

من جهته،  قال بوتين إن روسيا لا تقف في طريق صادرات الحبوب الأوكرانية، واصفا مثل هذه الاتهامات بـ"الخداع".

وأكد بوتين في مقابلة تلفزيونية "هذه خدعة، وسأشرح لماذا، ينتج العالم حوالي 800 مليون طن من القمح سنويا، قيل لنا أن أوكرانيا مستعدة لتصدير 20 مليون طن، إنها 2.5% فقط".

وتابع الرئيس الروسي "نحن لا نمنع تصدير الحبوب الأوكرانية، ويمكن تصديرها عبر الموانئ التي تخضع لسيطرة أوكرانيا".

وأضاف "لم نقم بوضع ألغام في الطرق المؤدية إلى الموانئ، بل أوكرانيا فعلت، لقد قلت مرات عديدة.. اسمحوا لهم بإزالة الألغام ودعوا السفن المحملة بالحبوب تخرج، ونحن نضمن مرورهم دون أي مشاكل".

وأشار بوتين إلى أن "هناك إمكانية أخرى لتصدير الحبوب تتم عبر موانئ بحر آزوف بيرديانسك وماريوبول الخاضعة لسيطرتنا، ونحن على استعداد لضمان التصدير السلس، بما في ذلك الحبوب الأوكرانية، عبر جميع هذه الموانئ".

ميناء أوديسا فرنسا أوكرانيا روسيا ماكرون بوتين

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