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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. علاج جديد لمرضى السرطان بنسبة فاعلية 100%| فيديو

مرضى السرطان
مرضى السرطان

أثبتت الدراسات نتائج مبهرة لتجارب علاج مرض السرطان بعقار؛ "دوستار ليماب" الذي منح ملايين من المرضى حول العالم بارقة أمل بعد شفاء جميع المرضى الخاضعين للتجارب السريرية.

 

وفي تقرير عرضته قناة العربية الإخبارية، علق الدكتور "ضرار بلعاوي" مستشار الأمراض المعدية؛ بأن العقار نتائجه مبهرة وهي أول نتائج في التاريخ أن كل المرضى بالسرطان في الدراسة يستجيبون بشكل إيجابي بدرجة 100% ولا وجود للسرطان بعد متابعتهم لمده 6 شهور إلى سنتين فهذه النتائج لما نراها من قبل في الدراسات على أدوية أخرى.

 

عقار" دوستار ليماب" 

وأثبتت الدراسات أن عقار" دوستار ليماب" يستخدم في سرطان علاج بطانة الرحم وسعره يزيد عن 10.000 دولار للجرعة الواحدة كما أثبت فعاليته مع مرضى سرطان القولون والمستقيم بعد منحهم جرعات منهم على مدار ستة أشهر من العقار، فيعمل عن طريق كشف الخلايا السرطانية مما يسمح لجهاز المناعة بالتعرف عليها وتدميرها ولا يحتاج من يتناولون العقار الجديد إلى تلقي العلاج الإشعاعي أو الكيماوي أو الخضوع للعمليات جراحية.

السرطان كيماوى إشعاعي المرضى الأمراض المعدية دوستار ليماب

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