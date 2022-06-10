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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: التدخين يسبّب هشاشة العظام والموت المبكّر للرجال

أضرار التدخين على
أضرار التدخين على الرجال

يؤثر التدخين بشكل كبير على المدخن ومن حوله عن طريق التدخين السلبي ويتسبب في الإصابة بالعديد من الامراض المزمنة والخطيرة.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة نيفادا في لاس فيغاس (UNLV)، أن الرجال المدخنين قد يعانون من هشاشة العظام آثر التدخين.

 

أضرار التدخين على الرجال

 

وتابع الباحثون، إنه من الناحية الديموغرافية الرجال أكثر عرضة للتدخين من النساء، وهو ما يجعلهم يعرّضون أنفسهم أيضاً لخطرٍ متزايدٍ بشكل كبير للإصابة بهشاشة العظام وكسورها والموت المبكّر، وفقا لما نشر في مجلة Nature Journal Scientific Reports.

 

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وحلل الفريق البحثي ما يقارب 30 ألف حالة كسر في العظام تم الإبلاغ عنها على مدار العقود الثلاثة الماضية في 27 منشورا بحثياً، ووجدوا أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بكسور العظام بنسبة تصل إلى 37%.

 

وأشار الباحثون، إلى أن تحليل التلوي (تحليل إحصائي) هو الأول الذي وسّع نطاق العلماء إلى ما بعد فحص كسور الورك في المقام الأول إلى أجزاءٍ أخرى من الجسم، بما في ذلك الرسغان والكتفان والساعدان وعظم الفخذين والساقان والعمود الفقري.

 

أضرار التدخين على الرجال

 

ودعمت نتائج الدراسة الجديدة بيانات من الدراسات السابقة، التي وجدت أن التدخين يزيد من فرصة الإصابة بكسور العمود الفقري والورك لدى الرجال إلى 32% و40% على التوالي.

 

وقال كبير الباحثين في الدراسة تشينغ وو، الباحث في كلية الصحة العامة بجامعة "نيو إن إل في" ومعهد نيفادا للطب الشخصي بالجامعة، : "التدخين عامل خطر رئيس لهشاشة العظام وخطر الكسر؛ حيث يميل الرجال إلى التدخين أكثر من النساء، ما يزيد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، التي كان يُعتقد تقليدياً أنها مرض نسائي".

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