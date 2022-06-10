تنسيق الثانوي العام 2022 | اعرف آخر أخباره الآن

تنسيق الثانوي العام 2022 يبحث عنه الآن طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، بعد أن تم اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع المحافظات، وذلك استعدادا لتحديد مصير كل طالب بشأن الاستقرار على استكمال الدراسة العام القادم في الثانوي العام ام الثانوي الفني.

ويتولى تحديد تنسيق الثانوي العام 2022 ، كل محافظ في محافظته بعد إعلان إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوي العام 2022 في القاهرة

لم تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة حتى الان ، تنسيق الثانوي العام 2022 في القاهرة ، ومن المقرر أن يتم إعلانه في بيان رسمي خلال أيام.

جدير بالذكر أن تنسيق الثانوي العام العام الدراسي الماضي ، كان قد تم النزول به من ٢٢٤ درجة إلى ٢٢٠ درجة؛ وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور، وذلك بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام كثافات الفصول؛ حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

تنسيق الثانوي العام 2022 في الجيزة

لم تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حتى الان ، تنسيق الثانوي العام 2022 في الجيزة ، وأكدت محافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سيعتمد تنسيق الثانوي العام 2022 في الجيزة الأسبوع القادم، حيث يتم إجراء عمليات الإحصاء لتحديد نسب التنسيق.

وكان قد حدد محافظ الجيزة الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوي العام في الجيزة السنة الدراسية الماضية ، بـ 218 درجة.

تنسيق الثانوي العام 2022 في بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تنسيق الثانوي العام 2022 ، للعام الدراسى المقبل بمجموع "230 "درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة.

جاء ذلك بناء على المذكرة التي تقدم تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم محمدعبد التواب بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

وتم تحديد الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوي العام 2022 ، بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية والذي بلغ 42 ألف و696 طالباً وطالبة ، وإجمالي عدد الفصول 330 فصلا، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ 45 طالباً في الفصل الواحد.

وفيما يتعلق بـ تنسيق الثانوي العام 2022 لطلاب الخدمات ،فقد تقرر قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل "40 درجة" عن مجموع القبول بتنسيق الثانوي العام.

تنسيق الثانوي العام 2022 في جنوب سيناء

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تنسيق الثانوي العام 2022 بمحافظة جنوب سيناء .

جاء ذلك بناء على مقترح محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وفق تحليل نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية وبالنسبة لأعداد الطلاب والفصول الدراسية .

وجاء الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوي العام 2022 على النحو التالي:

الصف الأول الثانوي العام (215 ) درجة لإدارات ( طور سيناء - رأس سدر - شرم الشيخ ) و(210) درجة لإدارات ( دهب - نويبع - سانت كاترين - أبورديس - أبوزنيمة).

تنسيق الثانوي العام 2022 في الغربية

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، تنسيق الثانوي العام 2022 ، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

جاء ذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 21 /22.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوي العام 2022 ( 230) درجة، الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص( 175) درجة.