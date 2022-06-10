جامعة حلوان في أسبوع.. قافلة طبية لمنطقة كفر العلو.. واحتلال المركز الخامس مصريا في تصنيف QS العالمي

نائب رئيس جامعة حلوان: لدنيا قامات علمية كبيرة تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي

ممدوح مهدي يكرم سفراء مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان يجرى حوارات مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات

الإدارة العامة للمدن الجامعية تعلن مواعيد ومراحل التقديم والقبول بعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣



شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضى، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

نظمت كلية الطب جامعة حلوان قافلة طبية يوم بمركز الشهيد الطبي بمنطقة كفر العلو بحلوان بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وكلية الطب والإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور ممدوح محمود مهدى قائم بعمل رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بقيادة الدكتور وليـــد محمد السروجى عميد كلية الطب، إشـــــراف الدكتورة نرفانا حسين مستشار رئيس الجامعة لقطاع تنمية البيئة وخدمة المجتمع للخدمات الصحية.

وأقيمت القافلة الطبية في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالقري الأكثر احتياجاً من خلال تفعيل العديد من القوافل الطبية بتنفيذ مبادرة " حياة كريمة" للنهوض بتلك القري وخدمة الأهالى ، وأنطلاقاً من مسؤلية كلية الطب ـ جامعة حلوان بأهمية العمل المجتمعى وخدمة المناطق المحيطة بالجامعة وإيماناً من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بتقديم رسالته في خدمة وتنمية المجتمع ورفع الوعى عند الأهالى وتوفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم حتى يعيشوا حياه صحية كريمة عن طريق الكشف المجانى للأهالى ،توفير الأدوية بالمجان وتوعيتهم بندوات تثقيفية للمناطق الأكثر أحتياجاً.

كما شاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة إيمانا بأهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية وتزويدهم بالخبرة الجماعية بمشاركتهم الإيجابية التى تعود بالنفع على المجتمع.

وقد أشتملت القافلة على عدد من التخصصات الآتيه وهي جراحة العظام، الامراض الصدرية، علاج الأورام، أمراض الباطنة العامة، طب الأطفال، أنف وأذن وحنجرة.

وقد تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجاناً و بلغ العدد (526) مريض تم تقديم العلاج لهم بقدر الإمكان وتوفير الأدوية وصرفها بالمجان.

كما تم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، الفحص الدورى والاكتشاف المبكر لسرطان الثدى، وتم توزيع إرشادات توعوية على الأهالى لتحقيق أكبر استفادة وقائية توعوية ممكنة.

هذا وقد كان لطلاب كلية الطب مشاركة فعّالة في هذه القافلة بتواجدهم في العيادات التخصصية وبجانب الأطباء ونشر التوعية بين الأهالى وتنظيم وتوجيه المرضي .

وقد شارك في القافلة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء المشاركين من كلية الطب في القافلة وهم في مجال علاج الأورام د. نرفانا مجدى حسين، الدكتور محمد صلاح محمود، وفي تخصص جراحة العظام الدكتور محمد السيد أحمد، الدكتور أحمد السعيد عبد الله، وفي تخصص الأمراض الصدرية الدكتور عمر السيد محمد فتحى، الدكتور نسمة على جودة، وفي تخصص الأنف والأذن والحنجرة الدكتور وليد أحمد محى الدين، الدكتور محمد حسام سباعي، وفي الباطنة العامة الدكتور عمرو عبد الفتاح عبد الرحيم، طب الأطفال الدكتور نهى رياض ابراهيم رياض، الدكتور اسراء السيد ريان.

بينما أجرى الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب كلية الصيدلة والتي تعقد بمقر مبني طب ٢ بالحرم الجامعى.

وقال رئيس الجامعة إن الجولة تأتي فى إطار الحرص على متابعة سير أعمال الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب.

وأطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى اعمال الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات.

وأكد رئيس جامعة حلوان علي انتظام سير الامتحانات ، مشيدًا خلال جولته بالتجهيزات والاستعدادات اللازمة للامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

بينما أعلنت الادارة العامة للمدن الجامعية جامعة حلوان عن مواعيد ومراحل التقديم والقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الأستاذ هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ خالد ذكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وأوضحت الإدارة العامة للمدن الجامعية أنه بالنسبة للطلاب القدامي يتم التقدم بطلب إقامة عبر الموقع الإلكترونى ابتداءً من يوم الأحد الموافق ١٤ اغسطس ٢٠٢٢ وحتي يوم الاثنين الموافق ٢٢ اغسطس ٢٠٢٢.

أما بالنسبة للطلاب المستجدين يتم التقدم عبر الموقع الالكتروني بعد كل مرحلة من مراحل التنسيق في الثانوية العامة وينطبق ذلك علي الدبلومات والمعاهد الفنية أو مايعادلها.

وأشارت الإدارة العامة للمدن الجامعية إلي وجود شروط للقبول بالمدن الجامعية في جامعة حلوان وهي:

- يشترط للقبول بالمدن الجامعية في جامعة حلوا ن أن يكون الطالب المتقدم من المقيدين المنتظمين بكليات جامعة حلوان المختلفة في الليسانس أو البكالوريوس.

- يتم قبول الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بجامعة حلوان على أن يوجد أماكن شاغرة وتبعًا للظروف الاجتماعية.



- يشترط ألا يكون الطالب المتقدم للإقامة بالمدن الجامعية بجامعة حلوان من سكان القاهرة الكبري.

- يجب أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة ولا يتم التجاوز عن هذا الشرط إلى في حالة وجود ظروف قهرية وبجواب من رئيس الجامعة.

- على الطالب أن يكون قد سدد جميع الرسوم.

- ألا يكون قد سيق الحكم عليه في أحد العقوبات التأديبية الموجودة باللائحة التنفيذية لفنانون الجامعة.

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية جامعة حلوان فهي:

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب و وولي أمره

- 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- 2 استمارة موجود بها جميع البيانات المطلوبة

- يحث اجتماعي للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

- صورة من بطاقة الترشيح.

- صورة من شهادة الثانوية العامة أو اخر مؤهل قد حصل عليه

- 12 صورة شخصية للطالب

- إيصال سدادا المصروفات

- صورة من إيصال كهرباء أو غاز طبيعي

- استمارة الكشف الطبي.

وفي إطار دعم إدارة جامعة حلوان وقياداتها للأداء المتميز في مجال تدويل التعليم العالي، تم تكريم سفراء مكتب العلاقات الدولية من الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة منى فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وذلك في إطار متابعة المكتب وتقييم أداء السفراء بالكليات المختلفة في مجال دعم الأنشطة الدولية وتعزيز فرص التواصل مع الشركاء الدوليين، وقد تم تكريم كلا من:

الدكتور أشرف ميمي الأستاذ المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم

الدكتور ياسمين عمروسى الأستاذ المساعد بكلية الطب

الدكتور أمنية مصطفى المدرس بكلية التربية الرياضية بنات.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى على حرص الجامعة الدائم على دعم الأداء المتميز فيما يخص مد جسور التعاون مع الجامعات الدولية وتعزيز الشراكات وفرص التبادل الأكاديمي، ودعم الباحثين في شتى المجالات للحصول على فرص للدراسة واستكمال مسيرتهم البحثية في الجامعات الدولية المرموقة، بالإضافة إلى انعكاس هذا الأداء على الكليات المختلفة بما يسهم في تعزيز التواجد الدولي والتصنيف العالمي لجامعة حلوان.

كما أشاد بدور مكتب العلاقات الدولية الفاعل منذ تأسيسه في تفعيل استراتيجية التدويل والتي تعد محور أساسي بالخطة الاستراتيجية للجامعة، وأضاف سيادته بأن حرص الجامعة الدائم على تقدير الكفاءات المتميزة هو خير دافع لاستكمال مسيرة التطوير في العلاقات الدولية.

وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية على دعم إدارة الجامعة للأداء المميز من سفراء مكتب العلاقات الدولية بالكليات المختلفة مؤكدة على دور تلك الإنجازات الدولية في دعم منظومة البحث العلمي والدراسات العليا من خلال الارتقاء بفرص النشر الدولي، والبحوث الدولية المشتركة، بالإضافة إلى إتاحة فرص الحصول على منح ومشروعات دولية ممولة داعمة للباحثين.

أشارت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بأن المكتب قام بوضع معايير لتقييم أداء سفراء المكتب، وتم الإعلان عن تلك المعايير بشفافية لدى كافة السفراء من خلال استمارة تقييم للأداء، وقد حصل ثلاثة سفراء على أعلى الدرجات، وأشادت الدكتورة ميادة بلال بدعم إدارة الجامعة وقياداتها الدائم للجهود المبذولة سواء من فريق العمل بالمكتب أو السفراء بالكليات المختلفة، مؤكدة على أن قيادات الجامعة لا تدخر جهدا فيما يخص دعم وتنفيذ الأنشطة الدولية، كما توجهت بالشكر إلى العمداء:

الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم

الدكتور وليد السروجي عميد كلية الطب

الدكتور أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات على الترشيحات المميزة للسادة السفراء والدعم الدائم لمسيرة التعاون الدولي.

وقدم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والنواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذين فازوا بجوائز الدولة هذا العام وهم: الدكتور أحمد عبد الكريم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية الفنية لحصوله علي جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون، الدكتور حسين مقداد الاستاذ بكلية الحقوق لحصوله علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية، الدكتورة رانيا محمود أبو العزم المدرس بكلية الفنون الجميلة لحصولها علي جائزة الدولة التشجيعية في مجال التصوير، أسم المرحوم الدكتور أحمد نبيل سليمان الأستاذ بكلية الفنون الجميلة لحصوله علي جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره وسعادته بفوز أبناء الجامعة بجوائز الدولة تقديراً لما قدموه كل في مجال تخصصهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق، مؤكداً أنهم نموذج مشرف لتميزهم العلمي، مشيرا إلى أن هذه الجوائز تأتى تتويجاً لجهود جميع أبناء جامعة حلوان لما يتميزون به من إبداعات ملحوظة في مجالاتهم وتخصصاتهم.

وأوضحت الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن تكريم علماء جامعة حلوان البارزين يسهم في التشجيع على التميز، بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس جميعا للحصول علي مثل هذه الجوائز التي يفتخر بها الجميع، مؤكدة أن تقدم الامم يكون بالعلم الذي يقاس عليه مدى تقدم المجتمع وتطوره، وأصبحت كل الدول تكرس اهتمامها لخدمة العلم وتحقيق التنمية المستدامة لبناء مجتمع معرفي قائم على البحث والتطوير.

فاز الطالب محمد السورى بالفرقه الأولى بقسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان بجائزه الدوله التشجيعيه فى الفنون والآداب لعام 2022.

وهنأ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب والاستاذة الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم علوم المسرح الطالب محمد السوري متمنين له مزيدا من التقدم والنجاح.

وحصد طالب جامعة حلوان هذه الجائزة التي ينالها الفنانين والمبدعين فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيه، وقد حصدها في مجال التاليف المسرحى عن مسرحيه الأثر، وتدور المسرحية حول كيف يتحول الإنسان بعد حياه طويله من العمل والعطاء إلى مجرد أثر.

واستطاعت جامعة حلوان أن تحقق تقدمًا في التصنيف العالمي QS وتقدمت للمركز الخامس وسط ١٤ جامعة مصرية تواجدت على لائحة المصنف الدولي الأشهر لهذا العام والتي تضم أفضل ١٤٠٠ جامعة في العالم.

أشاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة فى التصنيفات العالمية حيث دائما الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، كما ثمن على الجهد ونتاج عمل وثمار ما يقوم به مكتب التصنيف الدولى بالجامعة بقيادة الدكتور محمد القصاص مدير المكتب.



كما أكد أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، ودائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.

وأفادت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، موضحة أن الجامعة تحتوى على قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا، أن التقدم الملحوظ فى التصنيف الدولى يأتي نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين، مؤكدا أن تصنيف QS يعد من التصنيفات الدولية القوية والتى يعتمد على عدة معايير للتقييم منها السمعة الأكاديمية للجامعة، وكذلك السمعة لدى جهات التوظيف، الاستشهادات لكل هيئة تدريس، وكذلك نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، بالإضافة إلي نسبة الطلاب الأجانب.