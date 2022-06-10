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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

4 أوراق للتسجيل بندوة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تبدأ كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان اليوم إقامة دورة تنمية المواهب " تحت عشرين عام" وهي دورة تقام في العمارة.


وأوضحت الكلية الاوراق المطلوبة للتسجيل فى الدورة حيث قالت إن  على الراغبين في حضور الدورة التدريبية التوجه لمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية (4 شارع محمد ثاقب - الزمالك) وإحضار التالي:

1/  صورة بطاقة ولي الأمر.

2/  صورة بطاقة المتقدم إن وجدت.

3/ صورة شخصية للمتقدم.

4/ جواز سفر للأجانب.

تبدأ فعاليات الدورة التدريبية بداية من الجمعة المقبلة 10 يونيو، وتعتبر دورة تنمية المواهب الفنية - العمارة تحت العشرين- هي دورة شاملة وسريعة ومختصرة في في تعليم المنظور وأساسيات العمارة، وأساسيات الرسم المعماري، والتكوين وأختيار اللقطة ومستوي النظر، والشكل الخارجي للمباني والنسبة والتناسب.


وتبلغ مدة الدورة أسبوع واحد فقط (2 محاضرات) والمحاضرة 6 ساعات (أجمالى 12 ساعة) علي يد نخبة من أساتذة الكلية، وأيام الدراسة الجمعة والسبت من التاسعة صباحا حتي الثالثة مساء.

وأشارت كلية الفنون الجميلة بحلوان أن رسوم الدورة التدريبية الف جنية يتم دفعها فى الكلية عن طريق كارت فيزا أو ميزة او كارت المرتب، ونوهت أنه لا يوجد دفع نقدي، وأن الحد الأدني للسن المقدم 13 عام والحد الاقصى 20 عام.


جدير بالذكر انه استطاعت جامعة حلوان أن تحقق تقدمًا  في التصنيف العالمي QS  وتقدمت للمركز الخامس وسط ١٤ جامعة مصرية تواجدت على لائحة المصنف الدولي الأشهر لهذا العام والتي تضم أفضل ١٤٠٠ جامعة في العالم.

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أشاد  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة فى التصنيفات العالمية حيث دائما الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، كما ثمن على الجهد ونتاج عمل وثمار ما يقوم به مكتب التصنيف الدولى بالجامعة بقيادة  الدكتور محمد القصاص مدير المكتب.


كما أكد  أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، ودائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.

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