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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الفنون الجميلة بحلوان تنظم دورة تدريبية لتنمية المواهب في العمارة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عن إقامة دورة تنمية المواهب " تحت عشرين عام" وهي دورة تقام في العمارة.

تبدأ فعاليات الدورة التدريبية بداية من الجمعة المقبلة 10 يونيو، وتعتبر دورة تنمية المواهب الفنية - العمارة تحت العشرين- هي دورة شاملة وسريعة ومختصرة في في تعليم المنظور وأساسيات العمارة، وأساسيات الرسم المعماري، والتكوين وأختيار اللقطة ومستوي النظر، والشكل الخارجي للمباني والنسبة والتناسب.

وتبلغ مدة الدورة أسبوع واحد فقط (2 محاضرات) والمحاضرة 6 ساعات (أجمالى 12 ساعة) علي يد نخبة من أساتذة الكلية، وأيام الدراسة الجمعة والسبت من التاسعة صباحا حتي الثالثة مساء.

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وأشارت كلية الفنون الجميلة بحلوان إلى أنه على الراغبين في حضور الدورة التدريبية التوجه لمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية (4 شارع محمد ثاقب - الزمالك) وأحضار التالي:

1/  صورة بطاقة ولي الأمر.

2/  صورة بطاقة المتقدم إن وجدت.

3/ صورة شخصية للمتقدم.

4/ جواز سفر للأجانب.

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية لتنمية المواهب في العمارة

وأوضحت كلية الفنون الجميلة بحلوان أن رسوم الدورة التدريبية الف جنية يتم دفعها فى الكلية عن طريق كارت فيزا أو ميزة او كارت المرتب، ونوهت أنه لا يوجد دفع نقدي، وأن الحد الأدني للسن المقدم 13 عام والحد الاقصى 20 عام.

وعلى جانب أخر قدم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والنواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذين فازوا بجوائز الدولة هذا العام وهم: الدكتور أحمد عبد الكريم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية الفنية لحصوله علي جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون، الأستاذ الدكتور حسين مقداد الأستاذ بكلية الحقوق لحصوله علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية، الدكتورة رانيا محمود أبو العزم المدرس بكلية الفنون الجميلة لحصولها علي جائزة الدولة التشجيعية في مجال التصوير، أسم المرحوم الدكتور أحمد نبيل سليمان الأستاذ بكلية الفنون الجميلة لحصوله علي جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره وسعادته بفوز أبناء الجامعة بجوائز الدولة تقديراً لما قدموه كل في مجال تخصصهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق، مؤكداً أنهم نموذج مشرف لتميزهم العلمي، مشيرا إلى أن هذه الجوائز تأتى تتويجاً لجهود جميع أبناء جامعة حلوان لما يتميزون به من إبداعات ملحوظة في مجالاتهم وتخصصاتهم.

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