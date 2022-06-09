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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية تهنئ الشعب المصري بنجاح إطلاق القمر الصناعي نايل سات 301

القمر الصناعي
القمر الصناعي

هنأ المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عبر صفختى الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا جميع العاملين الشركة المصرية لخدمات الاقمار الصناعية (نايل سات)، بمناسبة نجاح عمليه اطلاق القمر الصناعي نايل سات 301.

ونشر المعهد القومي عبر صفحتة الرسمية لينك موقع SpaceX  الرسمي لمشاهدة اطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي المصري نايل سات 301 و انطلاقه الى الفضاء من  قاعدة كاب كانيفيرال الامريكية بولاية فلوريدا. 

وبعد نجح الاطلاق هنأ المعهد نجاح العملية قائلا  الف مبروك نجاح عمليه اطلاق نايل سات 301 مبروك لكل العاملين في الشركة المصرية لخدمات الأقمار الصناعية (نايل سات)، ومبروك لكل مصر.

جدير بالذكر انه قد أطلقت شركة نايل سات البرومو الترويجي الأول لـ القمر الصناعي نايل سات 301، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وشهد الفيديو الترويجي أبرز المعلومات عن الأقمار الصناعية التي تسبق قمر سات 301.

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كما يتميز القمر الجديد بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقاً لاحتياجات الدول الإفريقية التى تعتبر سوقاً جديداً لأقمار النايل سات.

وتم إجراء مفاوضات مكثفة من أجل توسيع وتعميق الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الكيانات العاملة فى مجال بث القنوات الفضائية مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والأردن وبصفة خاصة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة OSN وشركة SES وشركة جلف سات الكويتية .

وسبق وطلقت الصين 17 يناير الماضي أول صاروخ فضائي عام 2022 أوصل إلى مدار الأرض القمر الصناعي الاختباري Shiyan-13.

 

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