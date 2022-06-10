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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: البرامج المقدمة من اليابان فرص عظيمة يجب استغلالها

جامعة حلوان تنظم
جامعة حلوان تنظم معرض الدراسة في اليابان 2022

نظمت كلية الصيدلة بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان معرض (الدراسة في اليابان 2022)، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وإشراف  الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، وعلى هامش المعرض عقدت الندوة التعريفية .

أشاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بالدور الريادى الذى يقوم به قطاع الدراسات العليا فى النهوض بالبحث العلمي، وتوفير المنح التي تعزز القدرات البحثية، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع، حيث أن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على رفع الوعي لأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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من جانبها أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البرامج المقدمة من دولة اليابان هي فرص عظيمة يجب استغلالها من خلال إقامة تعاون مشترك بين جامعة حلوان والمؤسسات التعليمية اليابانية لتعزيز المهارات الأكاديمية والبحثية بين مصر واليابان

وأضافت أن الجامعة تقوم بتوفير كل الدعم لأعضاء هيئة التدريس للحصول على المنح التي من شأنها تعزيز قدراتهم البحثية والأكاديمية، وكذلك للحصول على المشروعات الممولة دولياً والتي تساهم فى رفع كفاءة القدرة المؤسسية لكليات الجامعة.

وأكدت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، حرص جامعة حلوان على التعاون مع الجامعات اليابانية وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التقدم للمنح المقدمة من المؤسسات التعليمية اليابانية وأضافت أن مكتب العلاقات الدولية يقوم أيضاً بتوفير الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الراغبين في التقدم للمنح والمشروعات الدولية الممولة.

وألقى الندوة التعريفية المصاحبة للمعرض كلٍ من الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ممثلا للجمعية اليابانية لترويج العلوم (JSPS)، أيومي كوياما،السكرتير الثالث بسفارة اليابان، الدكتور يوتارو أوكي، الأستاذ المساعد بجامعة كيوشو اليابانية، والدكتور تامر نصر، المدير الإقليمي لجامعة كيوشو بمصر.و الدكتورة خولة بن سعيد مسئول مشروع J-MENA بجامعة كيوشو.

جامعة حلوان  تنظم معرض الدراسة في اليابان 2022
جامعة حلوان  تنظم معرض الدراسة في اليابان 2022
جامعة حلوان  تنظم معرض الدراسة في اليابان 2022
جامعة حلوان  تنظم معرض الدراسة في اليابان 2022


حيث استهدفت الندوة التعريفية الخاصة بالمعرض أعضاء هيئة التدريس وطلاب مرحلة البكالوريوس، وطلاب مرحلة الدراسات العليا والباحثين، وذلك للتعريف بالبرامج والمنح الممولة من الحكومة والسفارة اليابانية وكذلك الجامعات اليابانية (بكالوريوس- دبلوم- ماجستير- دكتوراه- ابحاث ما بعد الدكتوراه- إشراف مشترك- سيمينارات دولية).

ومن خلال العروض التقديمية تم توضيح أهم الجهات المانحة اليابانية، وكذلك الأنواع المختلفة للمنح التي تقدمها الحكومة والسفارة اليابانية، وذلك لمساعدة الحضور على تحديد نوع المنح المناسبة وكيفية التقدم لهم. ولقد تناولت الندوات أيضاً أهم الإرشادات التى من شأنها تعزيز الفرصة التنافسية للمتقدمين مع الإجابة على كافة أسئلة الحضور فى هذا الشأن.

Jobs Education جامعة حلوان الدراسة في اليابان 2022 العلاقات الدولية كلية الصيدلة

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