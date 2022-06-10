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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطرس الأكبر قدوة الرئيس الروسي.. فيديو

بطرس الأكبر هو قدوة
بطرس الأكبر هو قدوة بوتين

ذكر تقرير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشبه سياسته الحالية بسياسة بطرس الأكبر حاكم قيصر روسيا الخامس حين كان يقاتل السويد وفنلندا.

وقال بوتين إن بطرس الأكبر خاض حرب الشمال لمده 21 سنه ثم بدأ القتال مع السويد ويستولي على الأراضي وعندما يريد أن يستولي على أي شيء كان يستعيده .

وفي تقرير لقناة العربية الإخبارية؛ تحدث بوتين في الذكرى 350 لميلاد بطرس الأكبر، مؤكدا أن ما فعله القيصر في أوروبا آنذاك كان لإستعادتها وتقويتها وعندما أسس العاصمة الجديدة لم تعترف أي دولة أوروبية بها على أنها روسيا بل اعترفوا جميعهم بأنها أرض سويدية.

ولكن منذ البداية كان شعب سلاف يعيش هناك جنبا إلى جنب مع الشعوب الفنلندية والأوغرية وكانت المنطقة تحت سيطرة روسيا  .

وبطرس الأكبر يعتبر من أعظم حكام روسيا ووصل إلى العرش عام 1682 وكان عمره حينها تسع سنوات وأسس مدينة "سانت بطروسبرج" وجعلها العاصمة وكون لبلاد جيشا قويا وأسس القوات البحرية وشن ضد  السويد في عام 1700  الحرب الشمالية العظمى أنتصر فيها وحقك مكاسب توسعية كبيرة وحول روسيا القيصرية إلى إمبراطورية كبيرة .

وعلق بوتين يبدو أنه فعل ذلك بطرس ولقد وقع على عاتقنا أيضا إستعادة الأراضي وتقويتها وإذا أعتبرنا هذه القيم أساسية لوجودنا فسننتصر في حل القضايا التي تواجهنا .

الروسي فلاديمير بوتين رس الأكبر السويد أعظم حكام روسيا القوات البحرية القيصر

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