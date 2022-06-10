عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعرف حقوقك الرقمية.. برنامج تدريبى لطلاب الوادى الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه يجرى التنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية لتنظيم برنامج تدريبى للطلاب (on line)، حول تطبيقات برنامج office 365 تحت عنوان اعرف حقوقك الرقمية، وذلك لتنمية قدرات الطلاب على استخدام التكنولوجيا. 

وقال مدير التعليم، إن البرنامج يستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي للصف الثانى الثانوى، بهدف التعرف على تطبيقات Office 365 والإيميل الموحد والدخول على موقع مايكروسوفت، ويجرى تنفيذ البرنامج بالتعاون مع إدارة الداخلة التعليمية وإدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.

اقرا ايضا:

محافظ الوادي الجديد يوافق على إنشاء دار مناسبات ومصلى للسيدات بالخارجة

وأضاف مدير التعليم، أن الطالب سيحصل على شهادة تكنولوجية لاجتياز التدريب وعلى الراغبين فى التسجيل للتدريب التسجيل بالرابط التالى

https://forms.office.com/r/QdgAeSRYxN

الوادى الجديد مايكروسوفت تكنولوجيا محافظ الوادي الجديد التكنولوجيا المدير الخارجة التدريب التطوير تدريب برنامج التعاون التنسيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

لأول مرة.. علاج جديد لمرضى السرطان بنسبة فاعلية 100%| فيديو

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

درجات الحرارة تصل لـ 45 غدا .. الخروج للضرورة القصوى بهذه المحافظات

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يوافق على إنشاء دار مناسبات ومصلى للسيدات بالخارجة

ترشيحاتنا

السعودية تكشف حقيقة إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة في البطاقة

عاوزين وزراء جدد يا ريس .. مصطفى بكري للحكومة: عمرك الافتراضي انتهى

مصطفى بكري: القادم أسوأ واللي يقول إننا في جنة مبيفهمش.. فيديو

بيان عاجل في البرلمان للمطالبة بإقالة اتحاد الكرة: ضعيف ومرتعش

بعد تجنيسه.. محمد الشوربجي يهزم بطل مصر ويصعد لنهائي بطولة موريشيوس للإسكواش

الكل ينقلب على شاكيرا.. جينيفر لوبيز: الغناء معها أسوأ فكرة في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

بتاخد مصروف 3 آلاف جنيه في الأسبوع.. قصة يارا دلوعة بابي

مشكلات في الجهاز الهضمي.. تعرف على أضرار تناول الخيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ