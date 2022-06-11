أسواق المال الإماراتية تجمع 43 مليار درهم خلال 12 شهرا

جمعت أسواق المال الإماراتية ما يصل إلى 43.7 مليار درهم عبر 7 اكتتابات عامة أولية خلال الـ12 شهراً الماضية.

وشهدت أسواق المال الإماراتية .. ارتفاع سهم "فيرتيجلوب" بنسبة 117%، مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 2.55 درهم منذ الإدراج وحتى إغلاق جلسة 9 يونيو.

وخلال حركة التداول فى أسواق المال الإماراتية ارتفع سهم مجموعة "موانئ أبوظبي"، والتي أقفلت إصداراً أولياً بقيمة 4 مليارات درهم، بنسبة 57.5% إلى 5.04 درهم، مقارنة مع 3.2 درهم من سعر الإدراج.

وارتفع سهم "أدنوك للحفر" 44.8% إلى 3.33 درهم، مقارنة مع سعر الإدراج 2.3 درهم، كما ارتفع سهم "بروج" الذي أدرج مؤخراً بنسبة 28.2% إلى 3.14 درهم، مقارنة مع 2.45 درهم من سعر الطرح.

وتراجع سهم "الياه سات" بنسبة 3.6% عند 2.65 درهم، مقارنة مع سعر الإدراج الذي بلغ 2.75 درهم.

ووصل العائد على التوزيعات المعلنة من قبل شركة "فيرتيغلوب" للنصف الأول 2022 إلى نحو 12.1% ، فيما يصل عائد توزيعات "أدنوك للحفر" إلى 6.8% و"بروج" 6.5%.

وتتوقع "بروج" أن تدفع توزيعات أرباح ثابتة بقيمة 4.77 مليار درهم عن 2023، حيث وضعت الشركة سياسة توزيع نصف السنوية، وتتوقع أن تدفع توزيعات أرباح 3.6 مليار درهم للربع الثاني والنصف الثاني من عام 2022.

و تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" توزيع أرباح نصف سنوية، حيث ستقوم بتوزيع الدفعة الأولى من الأرباح في إبريل والثانية في أكتوبر من كل عام.

وتتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي ألا يقل إجمالي التوزيعات عن 6.2 مليار درهم سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة .

شركة أدنوك للحفر

ووافقت الجمعية العمومية لشركة أدنوك للحفر، توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بقيمة 1.19 مليار درهم.

ورفعت "فيرتيغلوب"توجيه توزيعات أرباح النصف الأول 2022 إلى أكثر من 2.6 مليار درهم، أي أعلى بكثير من التوجيه السابق البالغ 734 مليون درهم على الأقل.

واعتمدت الجمعية العمومية لشركة إلياه سات تعديل سياسة توزيع أرباح المجموعة ودفع الأرباح للمساهمين على أساس نصف سنوي، مما يتيح توزيعها في أكتوبر 2022 مع استمرار العمل بهذه السياسة النصف سنوية اعتباراً من تاريخ اعتمادها.