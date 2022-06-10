رضا عبدالعال: كيروش فاشل وحظي بفرصة لم يحصل عليها أي مدرب قبله

حل رضا عبد العال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضيفا على برنامج " كلام الناس"، من تقديم الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"؛ للحديث عن رأيه الفني في مباريات منتخب مصر الأخيرة والعديد من الملفات الأخرى.

وكشف عبد العال، سبب رفضه عرض الاتحاد المصري لكرة القدم لانضمامه للجنة الفنية المزمع تكوينها بالاتحاد، مضيفا:" "لو أراد الاتحاد المصري لكرة القدم الإصلاح لشكل هذه اللجنة عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب، وقبل تعيين مدرب جديد".

وأوضح: "الاتحاد المصري فاشل ويتحمل مسؤولية ما يحدث، فتمسكه ببقاء كيروش؛ أضاع علينا تاريخا كنا نستطيع كتابته في كأس العرب، وكأس الأمم الأفريقية، ثم تصفيات المونديال".

وأشار إلي أنه كان يرى أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق، فاشل، وحظي بفرصة لم يحصل عليها أي مدرب قبله، حيث خاض عددا من المباريات الودية المميزة، واستعدادات قوية ومعسكرات للمنتخب، وعلى الرغم من كل ذلك لم يحصل على أي شيء".