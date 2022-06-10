فريدة الشوباشي: لا أحب النصف الأسفل للإنسان وأحببت زوجي من أرضية وطنية

كشفت الكاتبة الصحفية الكبيرة وعضو مجلس النواب؛ فريدة الشوباشي، للإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه على قناة الحياة، كواليس حبها لزوجها الراحل علي الشوباشي، وتمسكها به رغم الخيانة.

وقالت الشوباشي: عندما تزوجت كنت بنت مصرية عادية خام، ودائما أقول أنا لا أحب النصف الأسفل من الإنسان وإنما أحب النصف الأعلى وكنت أحب زوجي بالنصف الأعلى، وعندما سلم علي قبل العدوان الثلاثي، وقال لي أنه ذاهب لبورسعيد ضمن الفدائيين انطلقت بي شرارة حب ملهلبة، وأحببت زوجي الراحل من أرضية وطنية أكثر شيء، وكان يحبني جدا رغم كل شيء، وعندما أغرته إحدى السيدات قلت له أنني سأنفصل عنه فتأثر جدا، ووقتها حضتني والدته العزيزة المرحومة فاتن الشوباشي، وقالت لي اعملي معروف يا بنتي، "ده قالي لو سابتني هانتحر".

وأضافت الشوباشي: ظلت في نفسي مرارة ولكني استطعت أن أتجاوز ما حدث، ولا أسمي ما حدث بالخيانة، ولكن إغراء من إحدى السيدات، وأنا الآن أعيش فترة أعز الولد ولد الولد، لأن أدهم الشوباشي شمعة حياتي الآن.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا على شاشة قناة الحياة من تقديم الإعلامية إيمان ابو طالب.