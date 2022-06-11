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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية في كفر الشيخ

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلنت غرفة العمليات بشركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل الكهرباء عن عدد من المغذيات  بمركزي مطوبس وقلين، لأعمال الصيانة، اليوم السبت، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى  الساعة الثانية بعد الظهر .

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية في كفر الشيخ

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ويتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات معدية رشيد والجمعية والساحل والسعادة والشاعر والجزيرة بمطوبس، وتتأثر بعمليات الفصل 11 قرية وتوابعهم،" أبو خشبة، خان جني، أرض الجمعية، معدية المهدي، السخاينة، قسميون شرق وغرب، الشاعر وتوابعها، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل".
 

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المرازقة وطويلة نشرت بقلين، وتتأثر بعملية الفصل قريتان وتوابعهما" المرازقة وتوابعها، وطويلة نشرت وتوابعها".

الكهرباء فصل التيار الكهربائي فصل الكهرباء المغذيات كفر الشيخ

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