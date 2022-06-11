اليوم .. فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية في كفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بشركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل الكهرباء عن عدد من المغذيات بمركزي مطوبس وقلين، لأعمال الصيانة، اليوم السبت، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر .



ويتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات معدية رشيد والجمعية والساحل والسعادة والشاعر والجزيرة بمطوبس، وتتأثر بعمليات الفصل 11 قرية وتوابعهم،" أبو خشبة، خان جني، أرض الجمعية، معدية المهدي، السخاينة، قسميون شرق وغرب، الشاعر وتوابعها، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل".



كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المرازقة وطويلة نشرت بقلين، وتتأثر بعملية الفصل قريتان وتوابعهما" المرازقة وتوابعها، وطويلة نشرت وتوابعها".