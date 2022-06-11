مهيب عبد الهادي: رسميا أبو جبل ينتقل إلى النصر السعودي

أعلن الإعلامي ضي مهيب عبد الهادي انتقال محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك إلى نادي النصر السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

و كتب : رسميا ابوجبل إلى النصر السعودي. وتم استلام مقدم العقد.

يذكر ان قال فكري صالح مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق، إنه حزين من هزيمة المنتخب المصري من من منتخب إثيوبيا، موضحا أن آخر مباراة له أمام منتخب إثيوبيا فاز بنتيجة 8-1.

وأضاف فكري صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه لعب فى 7 مباريات أمام إثيوبيا وفاز بجميع المباريات.

ولفت إلى أن تمركز أبو جبل حارس مرمى المنتخب أمس كان غير سليم، وكل القرارات كانت غير صحيحة.

وأشار إلى أن أبو جبل اقترب من العالمية، بعد بطولة الأمم الأفريقية، وبعد ذلك أضاع كل شئ بسبب الميديا، وانشغال تفكيره بالعروض.

وأوضح أن أداء أبو جبل فى المباريات الأخيرة مع الزمالك فى الدوري غير مستقر، وأكد أن أبو جبل مثل ابنه ولكن مستواه فى الفترة الأخير غير مقبول، وكان يلزم أن يتم الدفع بـ حارس آخر.