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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة Wiesmann تعمل على تطوير سيارة كهربائية فاخرة تنافس أودي وتسلا.. صور

شركة Wiesmann تعمل
شركة Wiesmann تعمل على تطوير سيارة كهربائية فاخرة تنافس اود

تهدف شركة Wiesmann الألمانية المتخصصة في السيارات الرياضية على التوسع في خطة انتاج سيارات جديدة أكثر قوة تركز بشكل أكبر على الرفاهية، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي، وتعمل الشركة الآن تحت مظلة ملكية جديدة مع إمكانية انتاج تكنولوجيا محرك كهربائي متقدمة.

 

تولى الرئيس التنفيذي روهين بيري المسؤولية في عام 2015 عندما استحوذت عليها شركة التكنولوجيا متعددة الجنسيات التابعة لعائلته Contec Global.

 

شركة Wiesmann  تعمل على تطوير سيارة كهربائية فاخرة تنافس اودي وتسلا

وفي مقابلة حصرية أخبر مجلة "أوتوكار" العالمية المتخصصة في اخبار السيارات أن سيارة الرودستر الكهربائية الجديدة Wiesmann Project Thunderball ستأتي بقوة 671 حصان وستكون بمثابة تحفة فنية لمجموعة ذات مظهر جديد سيتم توسيعها وكهربتها مع استمرار الشركة في مسار العودة الى الاسواق مرة آخرى. 

 

تأتي أحد الطرازات المدرجة ضمن هذا التوسع كسيارة دفع رباعي كهربائية فاخرة، تم وضعها كمنافس للسيارات الكهربائية القادمة من بنتلي ورولز رويس وأستون مارتن، ومن المحتمل أن تستهدف بشكل مباشر أسواق الولايات المتحدة والصين، حيث تلقت Thunderballالجديدة استجابة "لا تصدق" من المشترين المحتملين وفقًا لما قاله بيري.

 

شركة Wiesmann  تعمل على تطوير سيارة كهربائية فاخرة تنافس اودي وتسلا

تم تطوير منصة Wiesmann's EV بالشراكة مع شركة Roding الألمانية، والتي وفرت أيضًا الأساس التقني لسيارة E-Legend EL1 المستوحاة من Audi Quattro، وتم تصميم النظام الأساسي مع التركيز على الاحتفاظ بالرشاقة الديناميكية للعلامة التجارية مع دمج وظائف متقدمة، مثل الفرامل المتجددة المتغيرة، والتي تحاكي علبة التروس التقليدية، وقدرة الشحن 300 كيلو واط.

 

سيكون لسيارة الدفع الرباعي تركيزًا رياضيًا أقل من مشروع Thunderball، لكنها لن تشير إلى بداية التحول المستهدف في Wiesmann، وقال بيري: "نريد دائمًا الاحتفاظ بهذه العلامة التجارية الفاخرة للغاية.

 

Wiesmann السيارات الرياضية سيارات جديدة Contec Global Audi Quattro AUDI

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