عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منح دراسية لطلاب الثانوية العامة وذوي الإعاقة بالجامعة الأمريكية| تفاصيل

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة الحكومية والتجريبية ومدارس STEM

أعلنت وزارة التضامن ان برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يدعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير من ١٠ إلى ١٥٪ من المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقة.

وأوضح البيان المنشور عبر الصفحة الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، تستطيع الان أن تتقدم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع نيوتن للخدمات التعليمية، فهذه هي فرصتك.

حيث يقدم البرنامج منحاً دراسية لـ ١٤٠ طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة الحكومية والتجريبية ومدارس STEM:
من جميع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة، أخر موعد للتقديم ٢٤ يونيو ٢٠٢٢.

للمزيد من المعلومات عن برنامج المنح الجامعية بما في ذلك تفاصيل المزايا ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم برجاء زيارة الموقع التالي: https://bit.ly/USAIDscholarsIII

للأسئلة الشائعة، يرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/USAIDscholarsIIIFAQs

رابط التسجيل: https://bit.ly/USAIDscholarsIIIForm

للاستفسارات برجاء التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]

AUC The American University in Cairo

USAID/Egypt


 

286992046_395181942647820_5170740271839630191_n
286992046_395181942647820_5170740271839630191_n
الجامعة الأمريكية طلاب الثانوية العامة الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة التضامن الثانوية العامة ذوي الإعاقة اخبار وزارة التضامن اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 يسجل 1004جنيهات

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 يسجل 1004جنيهات

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم السبت 11-6-2022

بالرقص في باريس ...علا رشدي تشعل السوشيال ميديا |فيديو

تعرف على شروط ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بواسطة التكنولوجيا

هل الدعاء يزيد في الرزق؟.. سورة وآية و3 أعمال تقيك الفقر

نقيب الصحفيين : حركة 6 ابريل أعلنت تأييدها للحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحصان الحزين يهدد العالم .. اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس بورنا

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ