منح دراسية لطلاب الثانوية العامة وذوي الإعاقة بالجامعة الأمريكية| تفاصيل

أعلنت وزارة التضامن ان برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يدعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير من ١٠ إلى ١٥٪ من المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقة.

وأوضح البيان المنشور عبر الصفحة الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، تستطيع الان أن تتقدم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع نيوتن للخدمات التعليمية، فهذه هي فرصتك.

حيث يقدم البرنامج منحاً دراسية لـ ١٤٠ طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة الحكومية والتجريبية ومدارس STEM:

من جميع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة، أخر موعد للتقديم ٢٤ يونيو ٢٠٢٢.

للمزيد من المعلومات عن برنامج المنح الجامعية بما في ذلك تفاصيل المزايا ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم برجاء زيارة الموقع التالي: https://bit.ly/USAIDscholarsIII

للأسئلة الشائعة، يرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/USAIDscholarsIIIFAQs

رابط التسجيل: https://bit.ly/USAIDscholarsIIIForm

للاستفسارات برجاء التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]

AUC The American University in Cairo

USAID/Egypt



