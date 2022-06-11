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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة أكثر من 410 مليون جنيه.. 8 معلومات عن مستشفى ساقلته المركزي بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشهد مركز ساقلته شرق محافظة سوهاج، مشروع إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مستشفى ساقلته المركزي؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين على مستوى قرى ونجوع المركز، ويعرض لكم موقع صدى البلد، بعض المعلومات الهامة عن المشروع، في السطور التالية.

1- بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 75% حتى الآن.

2- تبلغ تكلفة المشروع 410 مليون و607 ألف جنيه.

3- ويشمل المشروع "إنشاء مبنى جديد، وتطوير المبنى القائم على مساحة 7473 متر مربع، بطاقة 186 سرير، منها 78 سرير إقامة، و18 سرير للعناية المركزة، و16 سرير إفاقة، و42 حضانة للأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى 32 كرسي غسيل كلوي".

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4- ويتكون مبنى المستشفى من "بدروم، طابق أرضي، وأربعة طوابق علوية"، حيث يشمل الدور الأرضي".

5- يوجد الأقسام الأتية:" قسم الطوارئ، وقسم الأشعة، و12 عيادة خارجية".

6- يشمل الطابق الأول أقسام "العلاج الطبيعي، والغسيل الكلوي، والمعامل، والمناظير، ومنطقة إقامة للمرضى".

7- يشمل الطابق الثاني "قسم العمليات، والعنايات المركزة، وقسم الإدارة، ونظم المعلومات، ومنطقة إقامة للمرضى".

8- ويشمل الطابق الثالث "قسم النساء والتوليد، وقسم الحضانات والأطفال المبتسرين، ومنطقة إقامة للمرضى"، كما يشمل الطابق الرابع وحدتي إقامة لأطقم الأطباء والتمريض.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المُحدد للانتهاء من المشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز المستشفى بالأجهزة والأثاث اللازم فور الانتهاء من كافة الأعمال الانشائية لتصبح جاهزة لخدمة ابناء مركز ساقلته.

سوهاج مستشفي ساقلتة مليون إنشاء

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