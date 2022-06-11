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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سحب 2342 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 2342 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت يوم 30 مارس، وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بجميع أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

اجهزة الامن تركيب الملصق الالكتروني لوائح المرور

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سحب 2788 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

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