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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: رسالة الخطيب أن اتحاد الكرة لا يفقه شيء عن الإدارة واللوائح

صدى البلد

نشر إبراهيم سعيد، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب إبراهيم سعيد: "خلاصة مؤتمر النادي الأهلي ورسالة كابتن #محمود_الخطيب للجميع أن اتحاد الكرة المصري لا يفقهون شيء عن الإدارة ولا اللوائح".

 

وحرص رئيس الأهلي، على توضيح الفارق بين مشاركة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بالمغرب أمام نادي كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، ومشاركة العام الحالي أمام الوداد المغربي الشقيق. 


وردًا على سؤال أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي اليوم؛ لكشف تفاصيل أزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال الكابتن الخطيب: «قرار الـ«كاف» الخاص بتحديد المباراة النهائية لدوري الأبطال العام الماضي، تم إعلانه مبكرًا، قبل أن تتضح الرؤية لطرفي المباراة النهائية.. وبالتالي القرار كان عادلًا، وأقيمت المباراة بدون جماهير».

 

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