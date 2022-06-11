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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تشارك جمهورها صورا من حفل باريس

نانسي عجرم
نانسي عجرم

شاركت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم جمهورها، بصور من حفلها الأخير الذى أحيته بقبرص، حيث نشرت عجرم الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت نانسى عجرم على الصور قائلة: "باريس لقد أخذت انفاسي بعيدًا".

 

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IMG_٢٠٢٢٠٦١١_١٦٤٣٢٩

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم أحيت حفلًا جماهيرًا ضخمًا بقبرص، بحضور عدد كبير من أبناء الجاليات العربية هناك. 

ويُعد حفل نانسي عجرم فى قبرص، هو أول حفل موسيقى يقام في الهواء الطلق  لموسم صيف 2022، ‏حيث التقت بمحبيها من دول عربية مثل "لبنان، الأردن، الكويت، دبي" الذين تواجدوا خلال عطلاتهم في شمال قبرص.

 

 

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفل موسيقي الجاليات العربية حفل نانسي عجرم موسم صيف 2022 تشارك جمهورها

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