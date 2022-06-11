نانسي عجرم تشارك جمهورها صورا من حفل باريس

شاركت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم جمهورها، بصور من حفلها الأخير الذى أحيته بقبرص، حيث نشرت عجرم الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت نانسى عجرم على الصور قائلة: "باريس لقد أخذت انفاسي بعيدًا".

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يذكر أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم أحيت حفلًا جماهيرًا ضخمًا بقبرص، بحضور عدد كبير من أبناء الجاليات العربية هناك.

ويُعد حفل نانسي عجرم فى قبرص، هو أول حفل موسيقى يقام في الهواء الطلق لموسم صيف 2022، ‏حيث التقت بمحبيها من دول عربية مثل "لبنان، الأردن، الكويت، دبي" الذين تواجدوا خلال عطلاتهم في شمال قبرص.