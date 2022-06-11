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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

أعمال البناء
أعمال البناء

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

 

ورصدت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعلاقمة قيام أحد المواطنين بصب أعمدة دور ثانى لمنزله على مساحة 100 متر، وعلى الفور تم تنفيذ الإزالة الفورية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 

حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالشرقية

ونفذت الوحدة المحلية بمنزل حيان إزالة بناء مخالف لأعمدة خرسانية بدور ثالث علوى ، وقامت الوحدة المحلية بإزالة حوائط بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت لدور ثانى علوى وتم إزالة الطوب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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