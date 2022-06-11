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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. انطلاق فعاليات اربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022

الأردن
الأردن

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أن اربد تستحق أن تكون عاصمة للثقافة العربية لعام ٢٠٢٢ بكل مكوناتها وتاريخها وحاضرها، ولذلك يجب إخراج الفعاليات بصورة مميزة ونوعية لتنتقل بعدها لمدينة عربية أخرى كنموذج ناجح ورائد.

 

وأكد الشبول خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام بمدينة الحسن الرياضية باربد، وفق صحيفة الدستور الأردنية: "الفعاليات التي ستنطلق مساء اليوم لابد أن تقديم وجه الأردن المشرق لنكرس عن اربد الصورة الأجمل على مختلف الصعد بحيث نقدم الصورة الحقيقة لتنوع اربد الثقافي والسياسي والتاريخ ضمن الفعاليات التي ستقام".

 

وشدد على أهمية تركيز وسائل الإعلام على الحدث الوطني بحيث يصل هذا الحدث المهم للوطن العربي كنموذج رائد وجاذب.

 

وأضاف الشبول، أن الأردن يستقبل حدثين مميزين العام الحالي باختيار اربد عاصمة للثقافة العربية لعام ٢٠٢٢ ومحافظة مادبا عاصمة للسياحة العربية، مؤكدا أهمية التشبيك بين الفعاليتين لإنجاح هذه الفعاليات لتكون حدث تاريخي مميز يشار له بالبنان.

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