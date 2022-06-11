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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مبهجة.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

هنادى مهنا
هنادى مهنا

حرصت الفنانة هنادى مهنا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت هنادى مهنا في الصور بإطلالة أنيقة، وارتدت توب بيج ذا أكمام طويلة، وبنطال جينز، واعتمدت مكياجا جذابا، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام


 


وشاركت مؤخرا هنادي مهنا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

هنادي مهنا إطلالة مبهجة مكياج جذاب تستعرض اناقتها أحدث ظهور

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