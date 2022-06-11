خبير تحول رقمي: التجارة الإلكترونية تضاعفت بعد جائحة كورونا لـ10 مليارات دولار

قال الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي، إن حجم التجارة الإلكترونية ينمو بشكل كبير جدا، حيث تضاعفت التجارة الكترونيا ما بعد جائحة كورونا الى 10 مليارات دولار.

وأوضح عزام خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية رانيا هاشم، بقناة إكسترا نيوز، أن 50 مليون مصري يستخدمون التجارة الإلكترونية، وهم يتبعون قواعد البيع والشراء والدفع عن طريق الانترنت مثل الدول الخارجية.

وأوضح أن الأزمة الاوكرانية، ستسبب ضغط كبير على هذا القطاع، بسبب ارتفاع أسعار النقل وازمة سلاسل الإمداد، التي أدت الي ارتفاع الأسعار بالإضافة مشاكل بين الموردين للمواد الخام والمصنعين، مما سيؤثر تأثر سلبا على التجارة الإلكترونية.

وتابع أن الأزمة الروسية الاوكرانية صراع عسكري مقترن بصراع اقتصادي، وهذا أدي الي تسبب مشاكل كبرى في حركة النقل وخلل جسيم في سلاسل الامتداد.