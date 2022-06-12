صدمة كبيرة تنتظر مستخدمي هواتف آيفون المقبلة.. تفاصيل

كشفت أحدث التسريبات أن هواتف آيفون iPhone 14 والتى تعتزم شركة آبل الأمريكية إصدارها في شهر سبتمبر القادم، ستأتى بمنفذ شحن من نوع Lightning الخاص بمنتجات شركة آبل، إلا أن هواتف iPhone 15 التى سيتم إطلاقها العام المقبل 2023 ستحتوى على منفذ شحن من نوع USB-C مما يشكل صدمة كبيرة للمستخدمين وعبئا عليهم لتغيير الشواحن والكابلات.

وبحسب مجلة فوربس فإن هواتف آيفون iPhone 14 ستكون آخر سلسلة هواتف من آبل تأتى بمنفذ الشحن Lightning المتعارف عليه والخاص بآبل، وبعدها ستبدأ الشركة واحدا من أكبر التغييرات في منتجاتها، وذلك بسبب الضغط على شركة آبل من الاتحاد الأوروبي.

ومؤخرا هاجم الاتحاد الأوروبي شركة آبل بضروة الانتقال إلى منفذ الشحن من نوع USB-C أسوة بهواتف أندرويد ليتم توحيد الشواحن بين جميع مستخدمي شركة آبل والشركات الأخرى، إلا أن آبل اعترضت على القرار متهمة إياه بأنه يقتل الإبداع.

وفقا للمجلة فإن آبل لن تكون قادرة على بيع هواتف آيفون أو أى من منتجاتها الأخرى بدون منفذ USB-C في أوروبا وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي، الأمر الذى سيجعل بإدراج منتجاتها القادمة بمنفذ من نوع USB-C .

ويتوقع المحللون أن شركة آبل ستفصل طرز هواتف آيفن العادية عن طرز Pro مما سيجعل هواتف iPhone 15 Pro الصادرة العام القادم تصدر بمنفذ USB-C على أن تظل هواتف iPhone 15 كما هي بمنفذ Lightning الأمر الذى سيسبب ارتباكا أكثر للمستخدمين.

وقدمت شركة آبل الأمريكية الشواحن الخاصة بأجهزة MacBook Air الجديدة في مؤتمرها للمطورين Apple WWDC 2022 بمنفذين أحدهما بمنفذ من نوع USB-C ، وهو الأمر الذى اعتبره المحللون بأنه امتثالا لقواعد الاتحاد الأوروبي.