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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

باحثون يكتشفون ثغرات أمنية خطيرة في معالج آبل M1

باحثون يكتشفون ثغرات
باحثون يكتشفون ثغرات أمنية خطيرة في معالج آبل M1

اكتشف باحثون أن معالج M1 الذى أطلقته شركة آبل الأمريكية في أواخر عام 2020 والذى تعمل به عدد من أجهزة الآيباد واللاب توب الخاصة بها، يحتوى على ثغرات أمنية خطيرة تسمح للهاكرز من اختراق الأجهزة عن بعد .

 

وبحسب موقع TechCrunch فإن باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT ، قد اكتشفوا عدد من الثغرات الأمنية على معالج M1  حيث تكمن وجود هذه الثغرات في أنها موجودة في الهاردوير وليس في السوفت وير أى أن الشركة لن تكون قادرة على إصلاحها في الأجهزة التى تم بيعها. 
 

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وفقا لأحد الباحثين فإن الثغرة التى تم تسميتها ب "Pacman" ، تؤدى إلى وجود آثار سيئة للغاية على العمل الأمني المستقبلي على جميع أنظمة ARM مع تمكين مصادقة المؤشر، كما يمكن استغلالها بشكل سئ للغاية.

 

وقال باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إنه لم يتم اختبار معالجات M2 حتى الآن ليتأكدوا من أن المعالجات الجديدة تحتوى أيضا على مثل هذه الثغرات الأمنية أم أنها خالية منها.

 

وقال سكوت رادكليف المتحدث باسم شركة آبل : "نريد أن نشكر الباحثين على تعاونهم لأن هذا الدليل على المفهوم يعزز فهمنا لهذه التقنيات، واستنادًا إلى تحليلنا بالإضافة إلى التفاصيل التي شاركها الباحثون معنا ، خلصنا إلى أن هذه المشكلة لا تشكل خطرًا مباشرًا على مستخدمينا وهي غير كافية لتجاوز إجراءات الحماية الأمنية لنظام التشغيل من تلقاء نفسها ". 
        
 

وتعمل عدد كبير من أجهزة اللاب توب وكذلك أجهزة الآيباد الخاصة بشركة آبل بمعالج M1 منها أجهزة MacBook Air و MacBook Pro و Mac Mini لعام 2020 ، وأجهزة آيباد iPad Pro و iPad Air لعام 2021 . 
 

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