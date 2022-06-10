آبل تطور جهاز iPad Pro جديد بشاشة كبيرة غير مسبوقة

أفادت أحدث التسريبات إلى أن شركة آبل Apple، تمضي قدما في تطوير جهاز iPad Pro جديد بقياس 14.1 بوصة، حيث يشير الإعلان الرسمي عن نظام التشغيل iPadOS 16 بميزات تعدد المهام إلى عملاقة التقنية تقترب من إطلاق جهاز لوحي جديد.



وبحسب ما ذكره موقع "9to5mac"، أكد المحلل الموثوق به روس يونج، بإن جهاز آبل اللوحي iPad Pro بقياس 14.1 بوصة، قيد التطوير حاليا ومن المحتمل أن يتم إطلاقه في أوائل عام 2023 مع تقنية ProMotion وشاشات LED صغيرة.

آبل تقترب من إطلاق جهاز iPad Pro جديد بشاشة أكبر

وأشار الصحفي مارك جورمان، من وكالة Bloomberg، منذ عام تقريبا إلى أن شركة آبل كانت تستكشف تصميمات جديدة لأجهزة iPad المستقبلية بشاشات أكبر، قائلا إن مثل هذا النموذج على بعد عامين من إطلاقه، واليوم، أكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن الشركة تعمل وفقا لجدول زمني محدد وستقدم قريبا تفاصيل إضافية.

وبالنسبة لأجهزة آبل اللوحية المتاحة حاليا، تتوفر تشكيلة iPad بحجمين مختلفين للشاشة أحدهما بقياس 11 بوصة، والآخر بقياس 12.9 بوصة، حيث يأتي جهاز iPad Pro بقياس 12.9 بوصة مزودا بتقنية mini-LED، وبينما يشاع أن جهاز iPad Pro بقياس 11 بوصة، سيضيف تقنية mini-LED مع تحديثه التالي.

ومع ظهور المزيد من الشائعات حول جهاز iPad Pro بقياس 14.1 بوصة، فمن غير الواضح كيف ستعيد آبل تصميم جهاز آيباد برو التالي، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه هذا العام، ولكن تشير بعد التسريبات إلى أننا قد لا نرى أي جهاز iPad Pro جديد خلال عام 2022، حيث تخطط آبل لإصدار مجموعة جديدة تماما لعام 2023 بدلا من ذلك.

ومن المتوقع أن يتميز شكل iPad Pro المعاد تصميمه بشعار آبل أكبر على ظهره مصنوع من الزجاج، من الممكن أن يتضمن هذا الشعار تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي.

وتؤكد وجود ميزة العرض Stage Manager التي زودتها آبل لنظامها التشغيلي iPadOS 16، على أنها تطور جهاز iPad Pro بشاشة أكبر، في الواقع، قد يكون عامل الحجم الذي سيكون بقياس 14.1 بوصة، هو المكان المثالي لجهاز iPad الذي يجمع بين ميزات إدخال اللمس ولوحة التتبع.