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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تعلن عن تحديث كبير لـ iMessage يدفعك للتخلي عن واتساب نهائيا

واتساب وiMessage
واتساب وiMessage

كشفت شركة آبل Apple، عن ميزة جديدة ستغير تجربتك في استخدام هواتف آيفون، حيث سيجلب تحديث iOS 16 الخاص بها ميزة مهمة من شأنها أن تجعلك ترغب في التخلص من استخدام واتساب  WhatsApp، والبدء في استخدام تطبيق التراسل خاصتها iMessage.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، أزاحت شركة آبل النقاب، عن الميزات الجديدة التي من المتوقع ان يحصل عليها مستخدمو أجهزة آيفون مع إطلاق أحدث إصدارات نظام التشغيل الخاص بها iOS 16، والذي سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام مع سلسلة "آيفون 14".

 

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وتشير الصحيفة، إلى أن ترقية آيفون الضخمة ستجلب معها الكثير من الميزات الرائعة، بما في ذلك تغيير كبير لشاشة القفل التي توفر مجموعة واسعة من خيارات التخصيص، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين قد أرسل رسالة نصية في أي وقت مضى، ولكنهم يندمون عليه، سيتمكنوا من العثور على الميزة الأكثر إثارة في تطبيق الرسائل بمجرد وصول تحديث iOS 16 إلى هواتفهم.

ومع إطلاق نظام التشغيل iOS 16 في شهر سبتمبر القادم، ستضيف شركة آبل لمستخدمو تطبيق التراسل الخاص بها، القدرة ليس فقط على تحرير النصوص التي ترسلها، ولكن أيضًا القدرة على التراجع عن إرسال الدردشة.

iMessage

وهذه الميزة، من شانها أن تساعد المستخدمين على تجنب الأخطاء المحرجة التي قد يتعرضون إليها عند إرسال الرسائل، كما أنها تعد من الميزات الأكثر إثارة التي تقدمها آبل لمستخدمي تطبيق التراسل iMessage مما سيجعله مميزا عن تطبيقات التراسل الأخرى، فعلى سبيل المثال، لا يسمح لك تطبيق واتساب حاليا بالقدرة على تعديل أي رسالة قد ترسلها.

ولكن تشير التقارير الأخيرة إلى أن الفريق الذي يعمل على تطوير تطبيق التراسل المملوك لشركة ميتا Meta، يقوم ببناء ميزة لتحرير الرسائل بعد إرسالها، ولكن من غير الواضح متى سيتم طرحها بالتطبيق، حيث سيقدم واتساب ميزة مشابهة لأداة التراجع عن الإرسال التي ستقدمها آبل لـ iMessage.

وإلى جانب هذه الميزات، سيسمح لك التحديث القادم لتطبيق الرسائل لنظام التشغيل مع إطلاق iOS 16، بوضع علامة على الرسائل التي قرأتها بالفعل لتمييزها بأنها غير مقروءة، ولم تعلن شركة آبل عن تاريخ الإصدار الدقيق لنظام iOS 16 حتى الآن، ولكن من المرجح أن يتم إطلاقه مع سلسلة هواتف الشركة المنتظرة iPhone 14.

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