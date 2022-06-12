من بينها أمريكا..محمد إمام يعلن أسماء دول تعرض فيلمه الجديد عمهم

أعلن الفنان،محمد إمام،عن أسماء الدول التي ستعرض فيلمه الجديد "عمهم" وذلك عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وسيعرض الفيلم في 33 دولة حول العالم بداية من يوم 21 من الشهر الجاري.

وكان قد ظهر إمام، في البوستر بثوب الملاكم، وفي يديه "جنزير"، ويقف خلفه مشجعوه، وهم في حماس شديد، ويصفقون له.

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، مهندس صوت أحمد سمير، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.