بتحرقوا دمنا ليه.. تعليق عمرو أديب على إقالة إيهاب جلال.. فيديو

في حلقة جديدة من برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر مع الإعلامي عمرو أديب ؛ علق عمرو على فسخ التعاقد مع إيهاب جلال مدرب المنتخب المصري وبعد أدائه في ماتشين يتم فسخ التعاقد معه واكتشاف انه غير مناسب .

أضاف عمرو أديب ان اذا تم التعاقد مع زين الدين زيدان وبعد ماتشين تم اكتشاف انه غير مناسب سيتم فسخ العقد أيضا وعلق ساخرا " هو في إيه ياجماعة هي منظومة كاوتش " .

أوضح أديب أن بعد أداء ماتشين للمدرب حدث خلاف في اتحاد الكرة فكلف حازم إمام وبركاته بالتعاقد مع مدرب آخر و علق " انتم بتحرقوا دمنا ليه إيه الفكرة يعني " ؛ مشيرا إلى أن هذا الاسلوب في الإدارة غير مناسب .