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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»

صدى البلد

أكد عمرو أنور نجم الأهلي الأسبق، قوة مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي، رغم ظروف وحالة الدراويش الذي يعاني من سوء النتائج، في بطولة الدوري الممتاز، لكونها بين فريقين كبار يمتلكان شعبية جارفة.

وأضاف أنور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يحتاج إلى الفوز ولا بديل عن ذلك أمام الإسماعيلي، وكذلك المباريات التي تليها الصعبة، إذا كان يرغب في اعتلاء صدارة الدوري.

وأشار إلى أن الأهلي فقد مؤخرًا العديد من النقاط، وهو ما يؤكد أن الفريق من الضروري يحقق الفوز في مبارياته، فضلًا عن أن السويسري مارسيل كولر، سيلجأ إلى سياسة التدوير، في ظل ضغط المباريات.

وأوضح أن الأهلي محظوظ بامتلاكه حارسين مميزين، وهما محمد الشناوي العائد من الإصابة، ومصطفى شوبير الذي يقدم مستويات مميزة للغاية، مشددًا على قناعته بعودة الشناوي مرة أخرى للمشاركة أساسيًا بمجرد جاهزيته.

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