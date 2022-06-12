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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. الظهور الأول لسيارة مرسيدس مايباخ فيرجل ابلوه

صدى البلد

كشفت شركة مرسيدس عن واحدة من أغرب سياراتها على الإطلاق، وهي سيارة اختبارية من فئة مايباخ فريدة من نوعها تحمل اسم "فيرجل ابلوه" موجهة للتضاريس الوعرة، حيث تعتبر فئة سيارات مايباخ من مرسيدس ترتكز على الفخامة والرفاهية العالية.

تأتي سيارة مايباخ فيرجل ابلوه الجديدة والفريدة من نوعها الفريدة بتصميم كوبية على هيئة سيارة اختبارية فاخرة بتصميم غير تقليدي بالمرة، وبصفة خاصة غطاء المحرك الطويل العملاق، ونرى السيارة الآن على أرض الواقع لأول مرة وتبدو أكثر غرابة.

تعتبر السيارة في الفيديو المرفق مشروع خاص تم تطويره بالتعاون بين مصمم الأزياء الشهير فيرجيل أبلوه ورئيس قسم التصميم بشركة مرسيدس جوردن فاجينير، قبل وفاة أبلوه منذ أشهر بعد أعوام من الصراع مع نوع نادر من سرطان القلب.

يمثل تصميم سيارة مايباخ فيرجل ابلوه صيحة جديدة في عالم السيارات وبالأخص غطاء المحرك العملاق فنشير إلى أن هذا الغطاء شفاف ويحتوي داخله خلايا شمسية لإطالة المدى الكهربائي النظري للسيارة.

يتميز تصميم مايباخ فيرجل ابلوه بالجراءة بفضل الحواف الحادة والخطوط المستقيمة والشبك الأمامي الرأسي والمصابيح الخلفية الأنيقة.. فهل سنرى موديلاً إنتاجياً للسيارة يوماً ما؟ نشك، ولكن كل شيء ممكن.

كانت مرسيدس قد نعت رسميًا وفاة أبلوه مقدمة أحر التعازي لأسرته ومحبيه، وإحياءً لذكراه واحتفاءً بموهبته الاستثنائية في الإبداع قررت أن تفتح متحفها Rubell للسيارات في ميامي للجمهور يومي 1 و2 ديسمبر الماضي لمشاهدة آخر مفهوم قام أبلوه بتصميمه.

ويذكر أن "أبلوه"، هو الذي أسس شركة التصميم Off-White وترأس قسم الملابس الرجالية في لويس فيتون Louis Vuitton .

 

مرسيدس سيارة اختبارية مايباخ عالم السيارات المدى الكهربائي

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