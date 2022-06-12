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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: المغرب سيغزو أفريقيا كرويا لفترة طويلة

صدى البلد

وجه بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري، الشكر للمغرب بعد الدورة التدريبية التي حصل عليها على مدار الأيام الماضية.

وقال موسيماني، في فيديو مصور نشره الاتحاد المغربي: "أشكر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي بعد الفرصة التي منحنا إياها للتواجد هنا. وأشكر الكاف لاختياري للمشاركة مع هذه المجموعة من المدربين".

وأشار موسيماني إلى أنه تواجد قبل 3 سنوات لكن الأمور لم تكن جاهزة بسبب وباء كورونا الذي أوقف العالم، لكن الآن بات كل شيء جاهزًا، ومعدًا بشكل جيد.

وأوضح "المحاضرات هو الأولى من نوعها في إفريقيا، ومن المهم للمدربين بإفريقيا الحصول عليها، وهو جيد لنا وأيضًا الأمر الرائع هو مقابلة زملائي المدربين خارج المباريات".

وأضاف موسيماني، أنه قابل العديد من المدربين الذين يعتز بهم مثل وليد الركراكي، وحسين عموتة، ورشيد الطاوسي، وفلوران ايبينجي.

وتابع حديثه حول جودة المركز الذي احتضن الدورة التدريبية: "أظن أن هذا المجمع بإمكانه المنافسة مع المراكز العالمية، وما فعله الاتحاد المغربي في هذا المقر رائع للغاية. إنه الأفضل في إفريقيا بالطبع ويستطيع أن يتنافس مع باقي المقرات في العالم".

وختم: "أعتقد أن المغرب يستثمر كثيرا في كرة القدم. الكل هنا يعمل ويطور اللعبة، ولا تجد هذا في إفريقيا. أعتقد أن المغرب على رأس الجميع في إفريقيا وسيغزو القارة لفترة طويلة".

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