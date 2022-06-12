بلينكن: سنعمل بجد مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك فرصة لتحقيق سلام مستدام في اليمن.

وأوضح، الوزير بلينكن، وفقاً لما نقلته قناة “الإخبارية” السعودية، أمس السبت، أن بلاده ستعمل مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف:"هناك فرصة هشة لكنها حقيقية ربما لتحقيق سلام مستدام في اليمن".

كما شدد على ضرورة العمل بشكل جاد مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن والمساعدة في تحقيق الهدنة التي مُددت الآن لفترة ثانية.

وأكد أهمية الشراكة مع الرياض في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

يجيء ذلك، بينما قال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، إن ميليشيات الحوثي تواصل تحدي الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، عبر استمرار خروقاتها للهدنة الأممية، وارتكبت مئات الخروقات والانتهاكات منذ سريان تجديد الهدنة الأممية الأسبوع الماضي.

وقال مجلي إن المؤشرات تدل على أن، الميليشيات الحوثية لن تحترم الهدنة وترفض السلام.