عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: سنعمل بجد مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك فرصة لتحقيق سلام مستدام في اليمن.

وأوضح، الوزير بلينكن، وفقاً لما نقلته قناة “الإخبارية” السعودية، أمس السبت، أن بلاده ستعمل مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف:"هناك فرصة هشة لكنها حقيقية ربما لتحقيق سلام مستدام في اليمن".

كما شدد على ضرورة العمل بشكل جاد مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن والمساعدة في تحقيق الهدنة التي مُددت الآن لفترة ثانية.

نائب: مصر ستظل تدعم دولة اليمن الشقيقة حتى تتوحد وتعود مرة أخرى

برلمانية: زيارة العليمي لمصر هدفها وساطة القاهرة لحل مشكلات اليمن

وأكد أهمية الشراكة مع الرياض في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

يجيء ذلك، بينما قال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، إن ميليشيات الحوثي تواصل تحدي الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، عبر استمرار خروقاتها للهدنة الأممية، وارتكبت مئات الخروقات والانتهاكات منذ سريان تجديد الهدنة الأممية الأسبوع الماضي.

وقال مجلي إن المؤشرات تدل على أن، الميليشيات الحوثية لن تحترم الهدنة وترفض السلام.

بلينكن السعودية الحرب اليمن الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

ترشيحاتنا

عاصم خليفة: الشوربجي كان يتهرب من المشاركة في منافسات الفرق مع المنتخب المصري

من هو الزعيم بطرس الأكبر الذي شبّه رئيس روسيا نفسه به ؟

عضو باتحاد الكرة: تصريحات جمال علام تخص مدرب المنتخب الأولمبي

وزير التعليم: أعددنا مناهج 6 سنوات دراسية من مادة احترام الآخر

مفاجأة علمية صادمة.. عينات «ريوغو» أقدم من الأرض وكواكب المجموعة الشمسية

بلينكن: سنعمل بجد مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ