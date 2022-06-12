موعد مباراة إسبانيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب إسبانيا نظيره التشيك، مساء اليوم الأحد الموافق 12-6-2022، في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية على ملعب لا روزاليدا.

يدخل المنتخب الإسباني المباراة بهدف الانتصار ولا غير ذلك من أجل استكمال سلسلة الانتصارات وتقديم العروض المميزة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

هذا بعدما انتصر المنتخب الإسباني في المباراة الماضية أمام سويسرا، بهدف نظيف، في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية وكان هذا هو الانتصار الأول في البطولة.

ولعب المنتخب الإسباني في المباراة الأولى بالبطولة هذه النسخة أمام البرتغال، وتعادلا بهدف لمثله، قبل أن يواجه التشيك ويتعادل أيضًا بهدفين لمثليهما.

وسيحاول المنتخب الإسباني تحقيق الانتصار على نظيره التشيكي، بعدما تعادل في اللقاء الأول الذي جمع بينهما في البطولة، حيث يحتل حاليًا لاروخا المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 5 نقاط.

فيما يتصدر منتخب البرتغال المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، والمنتخب التشيكي يتواجد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد التشيك

من المقرر أن يلاقي منتخب إسبانيا نظيره التشيك، مساء الأحد الموافق 12-6-2022، في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة بين منتخب إسبانيا ضد التشيك، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب إسبانيا ضد التشيك

تنقل المباراة بين المنتخبين كبقية مباريات البطولة على القنوات الأوروبية، حيث لا تملك أي قناة بث المباريات في الشرق الأوسط.