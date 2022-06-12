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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو باتحاد الكرة: تصريحات جمال علام تخص مدرب المنتخب الأولمبي

صدى البلد

كشف اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة قرار الجبلاية بإقالة إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب الفراعنة، عقب تصريحات جمال علام رئيس الاتحاد.

وقال حلمي مشهور في تصريحات لبرنامج رقم 10، المذاع عبر القناة الفضائية المصرية الأولى "جمال علام يقصد أن حازم إمام ومحمد بركات يدرسان السير الذاتية بشأن اختيار المدير الفني للمنتخب الأولمبي والمدير الفني للاتحاد فقط".

وأضاف "إيهاب جلال مستمر مع منتخب مصر بشكل طبيعي ونتمنى له التوفيق، ولم تتم إقالته. ليس من المعقول أن نقيل المدير الفني بسبب مباراة، وحتى إذا خسر مباراة كوريا المقبلة (سيستمر)".

وواصل "إيهاب جلال قيمة كبيرة ومن الوارد أن يغيب عنه التوفيق في مباراة، اتحاد الكرة منتخب من جمعية عمومية، وهو خادم أمين لها".

وواصل "علاقتنا بالمدرب السابق للمنتخب كارلوس كيروش جيدة، ونتواصل معه باستمرار، وهو يقدم الشكر للاتحاد المصري، فهو مدير فني جيد، لكن المنتخب لديه إيهاب جلال الآن".

ورد حلمي مشهور على تصريحات محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي الذي صرح في مؤتمر صحفي اليوم السبت بأن اتحاد كرة القدم أخفى خطاب الكاف الخاص باختيار ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مشهور "لم نخف خطاب تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا ومن الوارد أن يكون قد حدث خطأ ما".

وأضاف "مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري داعم وخادم لكل أندية مصر، فالمجلس منتخب عن طريق الأندية".

وأتم مشهور "لو استدعى الأمر تعيين خبير أجنبي للجنة الحكام، سنفعل بكل تأكيد، لأننا نسعى لتطوير الكرة المصرية"

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