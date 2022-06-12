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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الاربعاء المقبل..

عرض مسرحية صباحية مباركة لعلى ربيع واوس اوس في موسم جدة

صدى البلد

تعرض مسرحية "صباحية مباركة" ضمن موسم الترفيه في جدة، يوم الأربعاء المقبل، بطولة الفنان علي ربيع، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز)، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي، من المقرر عرضها بدءًا من 15 إلى 18 يونيو.

أبطال مسرحية صباحية مباركة:

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

وكان قد كشف الفنان أوس أوس بطل المسرحية في أحد اللقاءات أنه يجسد ضمن الأحداث محقق شريف في قضية، مضيفًا: "ونحاول من خلالها حل اللغز"، بينما أكد الفنان سليمان عيد أن كواليس المسرحية كلها ضحك وفيها فكرة مختلفة وعدد من المفاجآت وسط استعراضات وأغانى كثيرة.

مسرحية صباحية أوس أوس علي ربيع موسم جدة

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