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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض.. أمينة خليل برفقة صديقتها في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات   “إنستجرام”.

و ظهرت أمينة خليل في الصورة باطلالة أنيقة، برفقة صديقتها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم . 

 يذكر أن أمينة خليل، خرجت عن صمتها بعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب استخدامها مصطلحات باللغة الإنجليزية، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج AB talks.

 

وقالت أمينة خليل في حوار مع اي تي بالعربي: "أنا واحدة مولودة برة في أمريكا، وبتكلم عربي وإنجليزي، ولكن أول لغة اتكلمتها في حياتي كانت إنجليزي، كل واحد وشخصيته وكل واحد وحياته".

 

وأضافت: كل شخص وُلد ونشأ في بيئة مختلفة، ولا يجب أن تحكموا عليّ بسبب تحدثي باللغة الإنجليزية، وأحيانا يكون من السهل عليّ أن أعبر عن نفسي بالإنجليزي، وفي بعض الأحيان توجد كلمات أعبر عنها باللغة العربية".

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